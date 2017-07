Balingen Zum Auftakt gleich ein Derby

Zum Derby treffen sich in Runde eins, die am Samstag, 5. August, um 15.30 Uhr Bezirksligaaufsteiger und Bezirkspokalsieger FC 07 Albstadt II und Landesligaaufsteiger TSV Straßberg. "Da haben wir ein interessantes Los erwischt", freut sich der Albstädter Trainer Joachim Koch, "Das ist eine reizvolle Aufgabe. Straßberg ist der Favorit; aber im Pokal sind Überraschungen immer möglich." Sein Straßberger Pendant Oliver Pfaff kann mit dem Gegner gut leben: "Wir sehen den Pokal als zusätzliches Testspiel in der Vorbereitung auf die Landesligasaison." Der Sieger der Partie bekommt es dann in der zweiten Runde am Mittwoch, 9. Juli, um 17.45 Uhr mit dem Landesligisten FV Ravensburg II zu tun.

Ebenfalls mit einem Landesligisten bekommt es der Pokal-Halbfinalist der Vorsaison, Oberligist TSG Balingen zu tun. Die Jungs von TSG-Cheftrainer Ralf Volkwein gastieren beim heimstarken VfL Nagold. sollten sich die Eyachstädter durchsetzen, geht es in Runde zwei zum Sieger der Partie zwischen der SpVgg Holzgerlingen und der TSG Tübingen.

Auch Verbandsligist FC 07 Albstadt geht in Runde eins auf Reisen. Auf das Team von FC-Trainer Alexander Eber­hart wartet mit dem Gastspiel beim ambitionierten Landesligisten SV Oberzell keine leichte, aber eine lösbare Aufgabe. Setzen sich die Nullsiebener durch, so geht es in Runde zwei zu Landesligaaufsteiger TSV Heimenkirch, der in Runde eins ein Freilos hat.