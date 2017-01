Balingen Zukunft der Erddeponie ungewiss

Balingen. Zuvor hatte Stadtkämmerer Jürgen Eberle von einem "Gebühreneinbruch" im Jahr 2015 gesprochen. Es habe ein Minus von rund 180 000 Euro gegeben. Das bedeute, dass nicht einmal die Hälfte der erwarteten Einnahmen erzielt worden sei. Nur weil die Stadt in der Lage war, aus den Vorjahren rund 230 000 Euro auf die hohe Kante zu legen, habe die Bilanz ein Plus von 48 000 Euro aufgewiesen.

"Dieser Überschuss ist aber bereits in die Kalkulation für 2017 eingerechnet", so Eberle weiter. Auch für 2016 rechnet er mit einem "sehr, sehr guten Ergebnis", das sich ebenfalls positiv auf die Bilanz für 2017 auswirken könnte. Das große Bauvorhaben der Firma Weinmann & Schanz in Weilstetten habe dafür gesorgt: Große Mengen Aushubs landeten auf der Erddeponie.

Für 2017 geht Eberle von einer ähnlichen Anlieferungsmenge wie 2015 aus – und einem Minus von rund 230 000 Euro. Man müsse sich darauf einstellen, dass sich deshalb der Kostendeckungsgrad nicht verbessere und kaum die 50 Prozent überschreite. "Die Lieferungen werden eher noch zurückgehen", so die Prognose des Stadtkämmerers. Als einen Grund macht Eberle die Verschärfung der Deponie-Richtlinien aus, wonach belastetes Material nicht mehr auf "Hölderle" gelagert werden darf. Zudem werde Aushubmaterial immer mehr in Steinbrüchen oder Lärmschutzwällen verbaut.