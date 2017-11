Balingen Zuhörer und Musiker kommen immer wieder gerne

Am 29. April 2007 machte das "Balinger Barockensemble" mit Friedrich und Elfriede Dold sowie Hubert Weinundbrot den Anfang. Seither bildet die Medarduskirche den festlichen Rahmen für bis zu sechs Konzerte im Jahr.

In den vergangenen zehn Jahren hat die Konzertreihe so fast 5000 Besucher in die Kirche gelockt. Zahlreiche Solisten, Ensembles und Chöre sorgten für eine Bereicherung des Balinger Kulturlebens. Gespielt wurde Instrumentalmusik vom Barock bis zur Gegenwart, Klezmer, Jazz, geistliche Chormusik und Gospels waren ebenso zu hören wie russische Folklore. Möglich wurde dies durch die vielfältigen musikalischen Kontakte von Pfarrer Johannes Hruby, der zu den meisten der Ausführenden eine persönliche Verbindung hat. Und nicht zuletzt durch das Stammpublikum, das längst nicht mehr nur aus Ostdorf kommt.

Die "familiäre" Athmosphäre bei den Konzerten sorgt dafür, dass nicht nur die Zuhörer gerne wiederkommen, sondern auch viele Künstler. Bereits fünfmal war das "Barockensemble" in der Kirche zu Gast, und auch der Bisinger Gospelchor gastierte bei der 50. Veranstaltung am vergangenen Wochenende bereits zum vierten Mal.