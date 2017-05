Balingen Zufriedenheit einerseits, Wünsche andererseits

Balingen. Offene Jugendarbeit im Jugendhaus Insel und in den Jugendtreffs in Endingen, Engstlatt und Frommern, Sommerferienprogramm, Kinderferienwochen, Kindertheater, Kinder- und Jugendzirkus , Kinder- und Jugendbeteiligung – das ganze Aufgabenspektrum des Balinger Kinder- und Jugendbüros zeigte dessen Leiter Erich Laub in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Dienstag auf. Er äußerte auch Wünsche und zeigte Mängel auf.