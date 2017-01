Balingen Zollernalb soll Lust auf Besuch machen

Die Burg Hohenzollern und Albstadt mit seinen Traufgängen, der Bikezone sowie der Winterwelt Albweiß sind neben der Zollernalb dauerhaft mit eigener Theke in Halle sechs vertreten. Das Ziel: Lust machen auf einen Besuch.

Im Zentrum der Erlebniswelt "DonauHochAlb" befindet sich der große und offene Marktplatz, an dem den Besuchern zusätzlich das Thema Premiumwandern auf der Südwestalb präsentiert wird. In diesem Jahr bieten die Zol­lernalb, das Donaubergland und die Stadt Sigmaringen ein Gewinnspiel zum Thema Wandern an.

Auf der gemeinsamen Aktionsfläche wird am Sonntag, 15. Januar, vom Haus der Volkskunst schwäbisches Musizieren mit Sackpfeife, Bock, Hirtenhorn, Zink und Schalmei geboten. Darüber hinaus werden sich die Albstädter Museen am Dienstag, 17. Januar präsentieren, und am Mittwoch, 18. Januar, bietet die Burg Hohenzollern wieder ihre Fotoaktion an.

Auch 2017 steht das Thema Wandern am ersten Messe-Wochenende wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Zollernalb und die Traufgänge präsentieren sich auf der Sonderausstellung "Fahrrad- & ErlebnisReisen mit Wandern" am 14. und 15. Januar wie die Jahre zuvor jeweils mit eigenem Stand (B7), in Halle 9. Dort werden zwei Tage lang ausgiebige Informationen rund um die Wandermöglichkeiten auf der Zollernalb, wie zum Beispiel zum Qualitätswanderweg Donau-Zollernalb-Weg, geboten.

Einen detaillierten Terminplan über die Präsentation der Städte, Gemeinden und Aktionen gibt es online unter www.zollernalb.com.

Die CMT findet vom 14. bis 22. Januar auf der Neuen Messe Stuttgart statt. Die WFG/Zollernalb-Touristinfo ist in Halle 9 an Stand B11 vertreten.