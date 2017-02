Balingen Zollernalb ist als Urlaubsziel im Trend

Die Übernachtungen der ausländischen Gäste haben im vergangenen Jahr überdurchschnittlich zugenommen – um mehr als acht Prozent. Insgesamt kamen 31 935 Übernachtungsgäste aus dem Ausland. Diese Zahlen müsse man vor dem Hintergrund sehen, dass ausschließlich Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Betten vom Statistischen Landesamt erfasst werden, unterstreicht Silke Schwenk. Übernachtungen in sämtlichen Privatunterkünften mit weniger als zehn Betten – Ferienwohnungen, Campingplätze, Jugendherbergen, Erholungs- und Schulungsheime, also die so genannte Parahotellerie – seien dabei gar nicht berücksichtigt worden: "Die tatsächlichen Übernachtungszahlen auf der Zollern­alb sind mit mehr als 230 Ferienwohnungen und Privatzimmern somit weitaus höher."

Auch im Hinblick auf Qualität und Service habe sich Einiges getan. Besonders erfreulich seien die Entwicklungen bei den Klassifizierungen. Mit rund 120 sterneklassifizierten Betrieben und 30 Qualitätsgastgebern "Wanderbares Deutschland" verfügt die Zol­lernalb über die höchste Dichte an ausgezeichneten Gastgebern auf der gesamten Schwäbischen Alb.

Die wirtschaftliche Bedeutung wird durch die Übernachtungsdichte deutlich: 308 000 Übernachtungen sind in der Statistik des Landesamts im Jahr 2016 im Zollernalbkreis dokumentiert. Bei rund 186 000 Bewohnern macht das eine Übernachtungsdichte von 1,655.