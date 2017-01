Balingen Zollernalb feiert zehn Jahre Messeauftritt

Doppelter Grund zur Freude: Am vergangenen Wochenende feierte die Zollernalb ihre zehnjährige Teilnahme auf der Messe in Stuttgart: zum einen mit ihrem Hauptstand in Halle 6, zum anderen mit einem Stand bei der Sonderausstellung "Fahrrad- und ErlebnisReisen mit Wandern" in Halle 9. Dort gab es zwei Tage lang umfassende Informationen rund um die Wandermöglichkeiten auf der Zol­lern­alb wie zum Beispiel zum Qualitätswanderweg Donau-Zollernalb-Weg oder zu den Premiumwanderwegen Traufgänge und HochAlbPfade.

Tourenbuch stößt wieder auf großes Interesse

Auch das bereits zum dritten Mal ausgestellte Tourenbuch für den Hohenzollernweg stieß auf großes Interesse bei den Wanderlustigen. Am Samstag wurde das Messeteam von einem Pilger der Hohenzollerischen Jakobusgesellschaft unterstützt. Denn auch über die Zollernalb führen viele Pilgerrouten. Die bekanntesten sind der Hohenzollerische sowie der Beuroner Jakobusweg.