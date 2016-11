Balingen Zollern-Trio: raus ohne Applaus

Die ohnehin schlechte Personallage der TSG Balingen II fand bei der 2:4-Niederlage beim FV Ravensburg II ihren Höhepunkt: Balingens Trainer Darko Toth hatte gerade einmal elf Spieler zur Verfügung, darunter vier U19-Spieler, sowie zwei Akteure, die angeschlagen aufliefen und unter normalen Umständen eigentlich nicht einsatzfähig gewesen wären. "So etwas werde ich auch nicht mehr verantworten", sagt Toth, der sich schon seit Wochen mit solch gravierenden Problemen konfrontiert sieht und deshalb in der Winterpause dringend Verstärkungen und Veränderungen fordert. So ist nun die Vereinsführung in der Pflicht, die Strukturen bei der U23 positiv zu gestalten. Trotz aller Probleme schlugen sich die Balinger achtbar und lagen sogar nach 38 Minuten mit 2.1 in Führung. "Das kam selbst für mich überraschend, dass wir sogar vorn lagen", sagt Toth. Doch kurz vor der Pause glich Ravensburg II zum 2:2 aus und ging wenig später mit 3:2 in Front. "Zum Ende hin sind vor allem bei unseren ganz jungen Spielern die Kräfte geschwunden. Ravensburg hat mehr Torchancen als wir gehabt und auch verdient gewonnen", weiß Toth, dessen Team in der Nachspielzeit noch das 2:4 hinnehmen musste. "Wir haben Lob vom Gegner gekommen, dass wir mit einer so jungen Truppe so guten Fußball gezeigt haben." .

Fünf-Minuten-Dreierpack trifft Scher-Kicker ins Mark

Mit 2:7 ging der TSV Harthausen gegen den TSV Eschach unter. Die frühe Eschacher Führung in der achten Minute egalisierte Harthausens Ralf Baur nur zwei Minuten später. Eschach zog zwischenzeitlich auf 3:1 weg, doch Patrick Reiser verkürzte nach einem kapitalen Eschacher Abwehrschnitzer noch vor der Pause auf 2:3. "In der ersten Halbzeit ging es noch ständig hin und her“, analysiert Martin Blank, der in Abwesenheit des erkrankten Jens Rädel als Eschacher Übungsleiter fungierte, die ersten 45 Minuten. Doch mit gleich drei Treffern binnen fünf machten die Eschacher alles klar. In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte setzte Michael Eitel dann auch noch den 7:2-Schlusspunkt. "Aufgrund unserer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte haben wir das Spiel auch verdient gewonnen", so Blank.