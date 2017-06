Balingen Zollern-Trio ohne finale Punkte

Trotz einer 2:3-Niederlage im finalen Spiel beim VfB Friedrichshafen hat die TSG Balingen II die Abstiegs-Relegation vermieden, da der SV Uttenweiler mit 0:5 in Ostrach unterging. "Wir sind gottfroh, dass wir nicht in die Relegation müssen", zeigt sich Balingens Spielleiter Nicco Walter erleichtert, der ein "nervenaufreibendes Spiel" im Zeppelinstadion gesehen hatte "Wir haben gut begonnen", sagt Walter fest, dessen Team durch einen Treffer von Silas Tantur mit 1:0 in Führung gegangen war. Es entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Partie, in der die Häfler drei Mal trafen, ehe die TSG noch einmal auf 2:3 verkürzte. "Wir haben gut verschoben und auch ansonsten eigentlich ordentlich gespielt. Allerdings haben wir uns mit blöden Fehlern das Leben unnötig schwer gemacht", bewertet Walter die 15. Saisoniederlage. So reichten den Eyachstädtern am Ende 35 Zähler zu Rang elf und dem sicherern Klassenerhalt; bei einem Treffer mehr wäre sogar Rang zehn drin gewesen, den der SV Ochsenhausen nur aufgrund der mehr erzielten Tore gegenüber der TSG belegt.

Bitterer Abschied für TSV

Mit 1:6 musste sich der TSV Harthausen vor heimischer Kulisse dem SV Kehlen geschlagen geben. Vor allem in der Anfangsphase sah es eigentlich nicht nach solch einer hohen Niederlage aus. Die Scherkicker gingen sogar in der 23.Minute durch einen Treffer von Sebastian Endriß mit 1:0 in Führung, doch in der 33. Minute erzielte der SVK den 1:1-Ausgleich, zwei weitere Minuten später sah TSV-Spieler Alexander Maier den gelb-roten Karton und fortan spielte nur noch der Gast, der in der 36. Minute erstmals in Führung ging und in den zweiten Halbzeit vier weitere Treffer nachlegte. "Das ist eine bittere Niederlage, so wollten wir uns nicht verabschieden", resümiert Harthausens Coach Thomas Schaupp, "wir zu Beginn viele Spielanteile, aber dann haben die Kräfte nachgelassen. Zudem haben wir uns mit dem Platzverweis noch selbst geschwächt. Aber wir werden diese Niederlage schnell abhaken. Unser Blick richtet sich auf die nächste Saison in der Bezirksliga."