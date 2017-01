Balingen Zollern-Jungs erobern Platz drei

Acht U15-Stützpunktmannschaften nahmen am Auswahlturnier in der Mühlau-Sporthalle teil, das nach Futsal-Regeln gespielt wurde. Der gastgebende Stützpunkt Aldingen startete vielversprechend in der Gruppe A mit einem 2:1-Sieg gegen den Stützpunkt Gärtringen. Nach einer 0:1-Niederlage gegen die Auswahl des Nachbarbezirks Zollern, den Stützpunkt Balingen-Frommern, stand Aldingen im letzten Gruppenspiel gegen den Stützpunkt Rottenburg unter Druck. Zumindest ein Punkt musste her zum Halbfinaleinzug. Aber Aldingen zeigte sich nervenstark, gewann mit 1:0 und zog als Gruppenzweiter hinter Balingen-Frommern (sieben Punkte) ins Halbfinale ein.

Sehr spannend verlief die Vorrundengruppe B, wo am Ende drei Mannschaften jeweils sechs Punkte auf dem Konto hatten. Schlussendlich zog Adelberg mit der besten Tordifferenz, gefolgt von Weinstadt, ins Halbfinale ein. Auf der Strecke blieb Ruit. Nicht über den letzten Platz kam der südbadische Stützpunkt Unterkirnach hinaus.

Im ersten Halbfinale unterlag Balingen-Frommern, nachdem die Partie nach regulärer Spielzeit torlos endete, gegen Weinstadt im Sechsmeterschießen mit 5:6. Im zweiten Halbfinale dominierte Aldingen eindeutig, scheiterte aber immer wieder am starken Torhüter des Stützpunktes Adelberg. Nach regulärer Spielzeit endete die Partie torlos. Im Sechsmeterschießen unterlag Aldingen dann knapp mit 3:4.