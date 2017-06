Balingen Zollern-Duo stürmt ins Finalturnier

Dabei waren die Frommerner Frauen zunächst gar nicht so gut gestartet: Sie verloren gegen Landesligist TSB Ravensburg und Verbandsligist SV Jungingen jeweils mit 0:1, erreichten aber dank eines 0:0 gegen den SV Uttenweiler und eines 1:0 gegen die SG Dornstadt als Gruppendritter das Viertelfinale. Dort setzten sich die Mädels von TSV-Coach Jogi Fecker gegen den TSV Ofterdingen mit 2:0 durch. Im Halbfinale gegen Oberligist TV Derendingen hieß es nach regulärer Spielzeit 0:0. Im Neunmeterschießen hatte Frommern mit 3:2 die Nase vorn. Im Finale ging es erneut gegen Ligakonkurrent Jungingen. Auch hier blieb es torlos, und im Neunmeterschießen holte sich der TSV den Sieg. "Wir haben das Feld von hinten aufgerollt", so Spielerin Petra Linder.

Ähnlich lief es bei den Nullsiebenern, die sich gegen den SV Deuchelried (0:0) und die Spfr. Hundersingen (1:1) noch etwas schwer taten. Dann aber nahmen die Jungs von Meistercoach Joachim Koch Fahrt auf: Mit Siegen gegen SV Braunenweiler (1:0) und FV Altheim (3:2) sowie einem Remis gegen Türkgücü Ehingen (0:0) erreichten sie das Viertelfinale und schlugen dort den VfL Brochenzell mit 4:1. Im Halbfinale ging es erneut gegen Deuchelried; diesmal siegt der FC mit 1:0. Im Finale wartete erneut Ehingen. Albstadt war zwar die aktivere Mannschaft, doch es blieb torlos, und so musste das Neunmeterschießen entscheiden, in dem sich der FC mit 5:4 durchsetzte. "Das ist wieder ein super Erfolg, der unsere tolle Saison krönt", sagt Trainer Koch, der sich nun mit seinen Jungs ebenso wie die Frommerner Frauen auf die Finalturniere am kommenden Wochenende in Papppelau freut.