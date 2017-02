Balingen Zollern-Duo stürmt ins Endturnier

Endstation war indes in der Zwischenrunde für die E-Junioren der TSG Balingen. Die Jungs des Trainertrios Robin Lorch, Niklas Bühler und Manuel Pflumm bekamen es beim Turnier in Ochsenhausen mit namhaften Gegnern zu tun. Zum Auftakt mussten die jungen Eyachstädter gegen den Nachwuchs des SSV Ulm an und verbuchten beim 0:0 den ersten Zähler. Die zweite Partie gewannen sie gegen die SG Lauchheim/Lippach, und auch nach dem 0:0 gegen die SpVgg Cannstatt lagen die TSG-Youngster auf Kurs in Richtung Endturnier. Doch dann folgten zwei Niederlagen gegen die Neckarsulmer Sportunion (0:2) sowie im entscheiden Spiel gegen den FV Olympia Laupheim, so dass am Ende der fünfte Platz zu Buche stand.

Ebenfalls ausgeschieden sind die D-Juniorinnen der SpVgg Leidringen. Die Mädels von Trainer Michael Schopp starteten mit einer 0:3-Niederlage gegen den späteren Gruppensieger SG Donzdorf in die Zwischenrunde und verloren auch das zweite Spiel gegen die TSVgg Plattenhardt deutlich mit 4:0. Doch dann ließen die Leidringer Mädels einen 1:0-Erfolg gegen die SG Aufheim/Holzschwang/Pfaffenhofen einfolgen, und zwei torlose Remis gegen die SG Blitzenreute und die SG Kirchberg/Iller reichten der SpVgg zu Rang vier.

Knapp an der Endrunde vorbei schrammten auch die D-Juniorinnen des TSV Frommern. Zwar landeten die Schwarz-Gelben drei Siege gegen den 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 4:1), die SG Jungingen-Westerstetten (1:0) und den SV Eintracht Staufen (1:0), spielten gegen den TSV Talheim 0:0 und kassierten kassierten eine 1:2-Niederlage gegen die SG Weikerheim. Aber am Ende fehlte den Schützlingen des Trainerduos Sarina Zilikens und Laura Flohr ein mickriges Pünktchen auf Rang zwei, der zum Einzug ins Endturnier berechtigt hätte.