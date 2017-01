Balingen Zollern-Duo streicht früh die Segel

Frommern, das bei den Bezirkshallenmeisterschaften noch dominiert hatte, bekam es beim Vorrundenturnier in Wannweil in Gruppe A neben Geislingen mit Oberligist TV Derendingen, Verbandsliga-Konkurrent SV Musbach, Landesligist Sondelfingen, Regionenligist SG Schramberg-Sulgen zu tun. Nach einem 1:0-Auftaktsieg gegen Geislingen folgte für die Schwarz-Gelben mit dem 0:2 gegen Sondelfingen der erste Dämpfer. Zwar gelang Frommern danach ein 2:1-Erfolg gegen Derendingen, doch nach zwei 0:1-Pleiten gegen Musbach und Schramberg-Sulgen verpasste der TSV als Gruppenvierter den Einzug ins Halbfinale. "Das war nicht unser Tag", resümierte Interimstrainerin Petra Linder, "Aber wir sehen das nicht so tragisch. Wichtiger ist, dass sich keine Spielerin verletzt hat. Jetzt gilt die Konzentration der Mannschaft mit ihrem neuen Trainer Joachim Fecker der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Verbandsliga.

Auch die Geislinger Frauen verpassten nach dem 0:1 gegen Frommern, einem 0:0 gegen Sulgen sowie weiteren Niederlagen gegen Musbach (0:1), Sondelfingen (0:1) und Derendingen (0:8) als Gruppenletzter nach der Vorrunde klar das Weiterkommen. Dennoch war für Spielführerin Kathrin Kopp das Ausscheiden kein Beinbruch. "Für uns als Bezirksligist war es ja schon ein Erfolg, dass wir überhaupt das Zwischenrundenturnier in Wannweil erreicht haben."