Balingen Zollern-Duo schlägt sich wacker

Die Verbandsliga-Kickerinnen aus Frommern, die das Vorrundenturnier in Undingen gewonnen hatten, mussten die auf ihre Torjägerin Iris Maisterl verzichten, die sich in der Vorwoche die Schulter gebrochen hatte. Die Mädels von TSV-Coach Jogi Fecker starteten mit einem 1:1 gegen den TSB Ravensburg, verloren anschließend gegen den TSV Lustnau 0:1, und kamen gegen TSV Wendlingen nicht über ein 0:0 hinaus. Den ersten Sieg feierte der TSV gegen die SpVgg Berneck-Zwerenberg, und auch der VfL Herrenberg wurde 2:0 bezwungen. Nach einem 1:1 gegen den TSV Münchingen und einem 0:0 gegen den SV Jungingen belegte Frommern am Ende Rang drei in der Gruppe und verpasste so das Halbfinale. Im Spiel um Platz sieben setzte sich das Fecker-Team mit 4:1 nach Neunmeterschießen gegen Alberweiler durch. "Im Großen und Ganz bin ich zufrieden", so Trainer Fecker, "Wir sind nicht so gut gestartet, und am Ende hätten wir gegen Jungingen gewinnen müssen, um ins Halbfinal einzuziehen. Aber es hat eben nur zum 0:0 gereicht."

Ähnlich erging es A2-Meister FC 07 Albstadt U23. Die Jungs von Trainer Joachim Koch starteten mit einem 1:0 gegen NK Zrinski Calw, verpassten es dann aber beim 0:0 gegen den SGV Freiberg II, den zweiten Dreier nachzulegen. "Chancen dazu hatten wir genug", sagt Koch. Nichts zu erben gab es für seine Jungs aber gegen N.A.F.I. Stuttgart, der Landesligaaufsteiger siegte 2:0. Gegen die TSG Öhringen nutzte der FC seine Chancen nicht und verlor so unglücklich mit 0:1. Gegen Türkieymspor Obereisesheim gelang zwar noch ein 2:1-Erfolg, doch als Gruppendritter verpasste Albstadt den Einzug ins Viertelfinale knapp. "Das ist aber nicht schlimm. Die Jungs hatten noch einmal ein tolles Erlebnis", war Koch das Ausscheiden kein Beinbruch.