Balingen Zimmerei Schöne feiert 25-Jähriges

Balingen-Roßwangen. Mit einem Mitarbeiter und einer kleinen Werkstatt in einem Bauernhaus hat seine Firmengeschichte den Anfang genommen: 25 Jahre ist es nun her, als sich Schöne im Oktober 1991 selbstständig machte und die Zimmerei in Laufen gründete. Das wird nun mit einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 9. Oktober, ab 11 Uhr auf dem Firmengelände "Oberer Brühl 42" in Roßwangen gebührend gefeiert.

Mit der Zeit gewann das Unternehmen weiter an Größe und Vielseitigkeit: 1999 legte Schöne dann zusätzlich die Prüfung im Dachdeckerhandwerk ab und bildete sich im Laufe der Jahre zum Bausachverständigen und Energie- und Solarfachmann weiter.

Da seine Firma stetig wuchs, suchte er nach größeren Räumen, die sich für sein Handwerk besser eigneten. Die fand der Zimmereimeister dann in Roßwangen in einer leer stehenden Firmenhalle. 2001 kaufte und renovierte er sie.