Balingen Zillhausener Wehr bestätigt Führungsduo

Die Kameraden mussten im vergangenen Jahr zu sechs Einsätzen ausrücken. Der umfangreichste Einsatz war ein Schornsteinbrand, bei dem die Abteilungen Zillhausen, Stockenhausen, Streichen, Frommern und Balingen mit der Drehleiter beteiligt waren. Die Abteilung musste aber auch eine große Ölspur, die von Dürrwangen bis Zillhausen reichte, beseitigen und einen Verkehrsumfall, zwei Notfalltüröffnungen sowie einen Insekteneinsatz bewerkstelligen. 2016 wurden 14 Übungsdienste durchgeführt, um den sehr guten Ausbildungsstand der Kameraden weiterhin aufrechtzuerhalten. Besondere Übungen im vergangenen Jahr waren eine Löschzugübung und eine gemeinsame Übung mit den Abteilungen Weilstetten, Stockenhausen und Balingen, bei der ein Einsatz an einem der Hochhäuser in Weilstetten mit der Drehleiter geübt wurde.

Aber auch der Einsatz mit dem Balinger "Abrollbehälter Rüst" wurde trainiert. Besonders stolz ist man in Zillhausen auf den Nachwuchs. Immerhin zwei Kameraden sind in der neuen Weilstettener Kinder-Feuerwehrgruppe aktiv, vier weitere junge Kameraden engagieren sich in der Jugendfeuerwehr.

Auch die Kameradschaft wird in der Abteilung Zillhausen groß geschrieben. So trafen sich die Kameraden zum Familientag sowie zum Sommergrillfest. Die Feuerwehrleute gingen zudem gemeinsam zum Jedermannschießen in Laufen und besuchten einige andere Feuerwehrabteilungen zu deren Festen. Gemeinsam sind die Kameraden auch zur Blutspende nach Pfeffingen gefahren. Zudem richteten die Zillhausener die Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr Balingen aus und stellten wieder den Maibaum auf.