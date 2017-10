Balingen Ziel: ein positives Ortsbild

In der Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch wies Baudezernent Michael Wagner darauf hin, dass auf der Fläche, an deren einem Ende drei Werbeanlagen stehen, mehr möglich sei. Die Verwaltung sei nicht generell gegen Werbung, doch nicht in der Häufung, wobei er darauf verwies, dass ein Baugesuch für eine weitere, rund zehn Quadratmeter große doppelseitige Anlage vorliege.

Nach Ansicht Wagners sei zu befürchten, dass die vielen Werbetafeln optisch zu dominant und sich negativ auf das Stadtbild auswirken würden. Auch könnten die Verkehrsteilnehmer abgelenkt werden, gerade am Fußgänger-Überweg.

Mit dem Bebauungsplan soll daher erreicht werden, dass das Grundstück als Gewerbe- oder als Mischgebiet genutzt werden kann. Es seien auch Regelungen für eine Anordnung möglich, um letztlich eine "geordnete städtebauliche Entwicklung" entlang der Albrechtstraße und ein positives Orts- und Erscheinungsbild zu erreichen.