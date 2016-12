Balingen Zentrum an der Bahnhofstraße bleibt bestehen

Balingen. Zum Jahresende wird das Medizinische Versorgungszentrum Rottenmünster (MVZ), das bisher zum Vinzenz-von-Paul-Hospital in Rottweil gehörte, in einen so genannten Vertragsarztsitz umgewandelt. Dieser wird vom bisherigen Leiter Hubertus Hecker übernommen. Hierzu habe der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung Reutlingen seine Zustimmung gegeben, so Thomas Brobeil, Geschäftsführer des Vinzenz-von-Paul-Hospitals. Hecker könne nun den psychiatrischen Kassensitz ab Anfang 2017 als niedergelassener Arzt in eigener Regie weiterbetreiben. Voraussichtlich würden auch die beiden medizinischen Fachangestellten übernommen.

Das Vinzenz-von-Paul-Hospital, das aus wirtschaftlichen Gründen das MVZ nicht mehr weiterführen wollte (wir berichteten), weist darauf hin, dass es weiterhin die teilstationären Angebote in der Tagesklinik Balingen, die psychosomatische Versorgung in Albstadt sowie den Ausbau ambulanter, wohnortnaher Angebote in den Psychiatrischen Institutsambulanzen Albstadt und Balingen gewährleisten werde.