Balingen Zentralklinikum wird konkret – und politisch

Zollernalbkreis. Der Kreistag beschäftigt sich in der Situng am Montag, 23. Oktober (18 Uhr, Festhalle Ebingen), erneut mit dem für die Zukunft der gesundheitlichen Versorgung in der Region entscheidenden Thema. Nach der Sondersitzung zu Beginn des Jahres in Geislingen, in der das Großvorhaben grundsätzlich aufs Gleis gesetzt worden war, stehen die nächsten Entscheidungen an.

Antrag ans Land wegen Zuschuss soll nun formuliert werden

So soll das Kreisgremium die Landkreisverwaltung nun formal damit beauftragen, die Grundlagen für einen Zuschussantrag an den Landeskrankenhausausschuss zu erarbeiten. Das Sozialministerium hat mittlerweile auch schriftlich bekräftigt, dass es den Neubau eines Zentralklinikums unterstützen würde. Wie hoch ein Zuschuss ausfallen und wann dieser gewährt werden könnte, steht indes noch nicht fest. Entscheidend dafür, wann Geld fließt, ist das Datum des Poststempels – ein frühzeitiger Antrag brächte somit langfristige Planungssicherheit. Zu Beginn des nächsten Jahres soll der Antrag aus dem Zollernalbkreis fertig sein.