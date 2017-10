Balingen Zentralklinikum: dritter Standort im Rennen

Nun aber wird, auf Initiative von Helga Zimmermann-Fütterer (SPD) noch ein dritter möglicher Standort geprüft: Kelleregert, an der B 463 nahe Balingen-Weilstetten gelegen. Zimmermann-Fütterer erinnerte daran, dass dieses Areal im Jahr 2002, als ebenso bereits ein Gebiet für ein Zentralklinikum gesucht worden war, von den sechs untersuchten Standorten am besten abgeschnitten habe. Und sie erinnerte zudem daran, dass die Untersuchung damals Firstäcker attestiert habe, am wenigsten für den Bau und den Betrieb eines Krankenhauses geeignet zu sein. Mit der Mehrheit von 35 Stimmen beschloss das Kreisgremium, Kelleregert bis zur nächsten Kreistagssitzung im Dezember noch einmal zu prüfen. Mit Blick auf den künftigen Sitz eines Zentralklinikums sagte Zimmermann-Fütterer, dass nicht Absprachen zwischen Oberbürgermeistern, sondern ihrer Meinung nach der am besten geeignete Standort den Zuschlag erhalten sollte.

Eine klare Absage erhielt derweil der Antrag von Werner Beck (Freie Wähler), das Kreiskrankenhaus am jetzigen Standort in Balingen zu konzentrieren; den gleichlautenden Antrag hatte der Kreistag bereits im Januar in der Sondersitzung in Geislingen abgelehnt. Unterstützung erhielt Beck von Helmut Barth (CDU), der meinte, dass das Zentralklinikum so schnell wie möglich kommen müsse – und am schnellsten sowie am günstigsten (für geschätzte 63 Millionen Euro) sei dies eben in Balingen möglich. Landrat Pauli erinnerte Barth derweil daran, dass laut den Prognosen der Gutachter diese Variante die schlechteste wäre, weil in diesem Fall die Patienten aus dem Raum Albstadt dem Krankenhaus aller Voraussicht nach den Rücken kehren würden.

Manuela Heider (Freie Wähler) sagte, dass ihr solche rückwärtsgewandten, bereits geführten Diskussionen Sorgen bereiteten, weil sie dem Klinikum schadeten. 2005 habe der Kreistag nicht genug Mut bewiesen und das Zwei-Standorte-Modell mit den Krankenhäusern in Albstadt und Balingen sowie das Aus für Hechingen beschlossen. Das sei den Kreis teuer zu stehen gekommen, wie man heute sehe. Allein die vor zwei Jahren abgeschlossene Sanierung des Balinger Hauses kostete rund 90 Millionen Euro – Geld, mit dem ebenso man einen Großteil eines Zentralklinikums hätte finanzieren können. "Man darf Fehler machen", sagte Heider, "wichtig ist, dass man sie nicht zweimal macht".