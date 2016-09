Balingen Zentrale Notaufnahme von DIOcert zertifiziert

Wer zu Fuß durch den Haupteingang kommt und den Schildern folgt, gelangt an die Leitstelle, wo die Versichertenkarte schon mal erfasst wird. Die Daten werden an den Koordinator in der ZNA weitergeleitet, wo sie nach dem MTS, dem "Manchester Triage System", vorsortiert werden. Mit dem Ergebnis, dass die, die weniger schwer erkrankt oder lädiert sind, länger warten müssen als echte Notfälle. Kurz: Die Weiterbehandlung wird organisiert.

Aber was ist ein echter Notfall, was nicht? Ist es ein Stechen in der Brust, ein Schwindelanfall, ein verstauchtes oder gebrochenes Bein? Oder hohes Fieber, Schmerzen im Oberbauch, ein ansteckender Magen-Darm-Keim? Oder hat der Patient am Wochenende einen über den Durst getrunken und braucht eine Ausnüchterung? "Jeder, der zu uns kommt, fühlt sich als medizinischer Notfall", weiß Oberarzt Thorsten Doneith. Aber auch Patienten, die keine echten Notfälle sind, würden "aus der Not heraus" kommen, weiß der Notfallmediziner, der sich um die internistischen Fälle kümmert. Auch sie werden nicht nach Hause geschickt: Sie werden diagnostiziert, behandelt, einer bestimmten Abteilung zugewiesen, stationär aufgenommen oder entlassen. Nicht zu vergessen die Liegendpatienten, die vom Rettungsdienst durch den Hintereingang gebracht werden.

Was man aus Serien wie "Emergency Room" kenne und in den Nachbarländern gang und gäbe sei, stecke in Deutschland noch in den Kinderschuhen, sagt die leitende Ärztin der Notaufnahme am Zollernalb-Klinikum, Katharina Schmid. Es gebe Anlaufschwierigkeiten, weil deutschlandweit nur wenig Personal für Notaufnahmen spezialisiert sei: "Wir brauchen Generalisten, die alles machen – von EKG, Ultraschall und Röntgen bis hin zum Gipsverband und zur Wundversorgung." Anders gesagt, den "Facharzt für Notfallmedizin". Die zweijährige Zusatzausbildung – 160 Unterrichtsstunden plus Prüfung – gebe es in Deutschland kaum. Parallel dazu brauche auch das Pflegepersonal eine zweijährige Weiterbildung.