Balingen Zeitlose Welthits erklingen

Balingen. Wenn das Glenn Miller Orchestra mit dem neuen Programm "It’s Glenn Miller Time" aufwartet, dann wird die Halle zum Swing-Tempel und bringt das Lebensgefühl der 1930er- und 1940er-Jahre zurück, heißt es in der Ankündigung. In diesen Jahren entstand einer der weltoffensten, unbeschwertesten und mitreißendsten Musikstile aller Zeiten: der Swing.

Mit dem unverwechselbaren, auffallend harmonischen und zugleich elektrisierenden Sound werden zeitlose Welthits wie "In The Mood", "Pennsylvania", "String of Pearls", "Moonlight Serenade" und viele andere mehr präsentiert. Der impulsive musikalische Querschnitt von "It’s Glenn Miller Time" lässt von der ersten Minute an keinen Zweifel an dem Können der exzellenten Musiker. Dass in dem Orchester die Blechbläser in der Überzahl sind, macht in der großen Bigband-Besetzung den unverwechselbaren Glenn-Miller-Sound aus.

Auch mehr als 75 Jahre nach der Gründung des "Glenn Miller Orchestra" wird die Musikwelt immer noch mit zahlreichen unvergesslichen Arrangements bereichert. So wie Coca Cola und Elvis Presley zum amerikanischen Kulturgut gehören, ist auch Glenn Miller mit seiner Musik ein Begriff auf der ganzen Welt.