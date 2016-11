Balingen Zeit für den Christkindlesmarkt

Traditionell wird die Adventszeit in Balingen durch den Christkindlesmarkt eröffnet. Dieser findet jetzt am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, in der Innenstadt statt. Geöffnet ist der Markt am Samstag von 10 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19.30 Uhr.