Balingen Zeit für Big Band

Balingen. "It‘s Glenn Miller Time" steht für eine grandiose Show im Sweet und Swing Sound der 1930er- und 1940er-Jahre. In der großen Big-Band-Besetzung mit vier Trompeten, vier Posaunen, fünf Saxofonen, Klarinette, Bass, Schlagzeug und Piano präsentiert das Glenn Miller Orchestra unter der Leitung von Wil Salden eine beeindruckende Performance, die Menschen aller Altersstufen rund um den Globus begeistern soll. Zu erleben ist das beispielsweise am Freitag, 24. November, ab 20 Uhr in der Balinger Stadthalle.