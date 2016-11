Balingen "Zeichen der Unzufriedenen gegen das Establishment"

Doch bei Gesprächen mit Freunden habe sie gemerkt, was sich da vor allem in der Mittelschicht der amerikanischen Bevölkerung zusammenbraute: "Trumps Wahlerfolg basiert besonders auf der ›working class‹, auf den hart arbeitenden Menschen, die zunehmend unzufrieden sind", ist sich Abernathy sicher. Die hätten ein Zeichen gegen das "Establishment" setzen wollen, und das verkörpere Trump von allen Kandidaten am besten – ungeachtet seiner eigenen Zugehörigkeit zur absoluten Oberschicht des bestehenden Systems.

Viele Unterstützer hätten sich nie offen zu Trump bekannt, was ja auch an den widersprüchlichen Umfrageergebnissen deutlich werde. Besonders traurig findet Abernathy die wachsende Verrohung der Gesellschaft und damit das sinkende Niveau im politischen Diskurs: "Schauen sie sich an, wie niveaulos dieser Wahlkampf war. Was da an Beleidigungen fiel, ist nur noch geschmacklos." Sie bedauert dabei, dass ihr Land bisher als "weltweiter Verfechter von Offenheit und Toleranz" galt – dieser Ruf sei durch die Wahl schwer beschädigt worden. Außerdem sei das amerikanische Volk am Ende wohl noch nicht bereit für ein weibliches Staatsoberhaupt: "Wir leben irgendwie immer noch in einer chauvinistischen Gesellschaft", sagt Abernathy.

Bei all dem nachvollziehbaren Zorn der Bürger über die wachsenden Kluften zwischen Arm und Reich habe man auch vergessen, in welchem Zustand Obama das Land 2008 übernommen hätte. "Bevor Obama kam, war die Wirtschaft am Boden. Die Zustände im Land waren schlimm, noch mehr Menschen als heute mussten im Auto oder auf der Straße schlafen. Das wird heute oft vergessen", findet Abernathy.

Für die Zukunft erwartet sie, dass Trump wesentlich gemäßigter auftreten wird als in den vergangenen eineinhalb Jahren. "Wenn er sich zur Amtsübergabe mit Obama getroffen und erstmal verstanden hat, wie Politik wirklich funktioniert", sagt Abernathy, "dann wird er seine radikalen Drohungen herunterschrauben." An den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko glaube sie zum Beispiel nicht. Und wenn er qualifizierte Berater einstellt, kann sich Abernathy auch vorstellen, dass Trump sogar für die kommenden acht Jahre regiert.

Dennoch befürchte sie, dass auch Europa die Auswirkungen dieser Wahl noch zu spüren bekommt, zumindest wirtschaftlich.