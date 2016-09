Balingen Zartes Rondo und perlende Klänge

In den Werken des Argentiniers Astor Piazzolla erweist sich das Akkordeon als ideales Instrument des Tango Nuevo, in dem der Komponist Tangoelemente mit Jazz und Neuer Musik verschmolz. Mitreißend spielten Sauter und Haga den rhythmisch akzentuierten "Libertango" und "Sommer in Buenos Aires". Sensibel führten sie in weiten Melodienbögen das Leitmotiv der Filmmusik Piazzollas zu "Heinrich IV" aus.

Mit perlenden Klängen der Truhenorgel gestaltete Stefanie Köpfler-Bertels eine Komposition von Isfried Kayser. Auch in der Klezmer-Tradition hat das Akkordeon seinen festen Platz. In schwungvollen, melodiösen und tänzerisch pointierten Stücken boten Sauter und Haga Kostproben aus diesem Bereich. Gerne ließen sich die Zuhörer von den Rhythmen mitreißen. Anklänge an den Jazz ließ Helmut Deutingers "Verliebte Harmonika" erkennen.

Den Abschluss bildeten die "Schwäbischen Skizzen" des Tailfinger Komponisten Hans Rauch, die ursprünglich für ein ganzes Akkordeonorchester angelegt sind. In ihrer Bearbeitung für zwei Akkordeons gelang es dem Duo, orchestralen Klangzauber zu erzeugen. Sie schwelgten in den Rhythmen von Ländler, Polka und Galopp und ließen Jodler und Juchzer erklingen.

Mit begeistertem Applaus bedankten sich die Zuhörer für das mit so viel Virtuosität dargebotene Programm. Stefanie Köpfler-Bertels überreichte den Künstlern Orgelwein. Dann lauschte das Publikum Purcells melodiösem "Rondo", das Sauter und Haga als Zugabe spielten.