Balingen Zahlreiche Impulse fürs Wohlbefinden

Die Veranstaltung soll die Schlüsselthemen Glück, Lebensfreude und Kreativität auf spielerische Weise behandeln und zum Umdenken und aktiven Mitmachen anregen – genau wie das im Sommer 2015 gestartete Kunstprojekt für eine freundliche Stadt Balingen.

Die in diesem Zusammenhang künstlerisch gestalteten Stromkästen im Stadtgebiet seien nämlich Mittel zum Zweck: Die Kunstwerke sollen dazu motivieren, offen, freundlich und hilfsbereit auf Mitmenschen, Besucher und Fremde zuzugehen, sich positiv in der Stadt zu engagieren und in diesem Sinne aktiv zu werden. Dadurch sollen Kreativität, Kunst und Stadtentwicklung gemeinsam und bürgerschaftlich gefördert werden.

Das Motto der Kunstaktion "Ich bin freundlich!" und die Aussage "Ich bin glücklich!" gehören dabei zusammen, wie Glückscoach Gina Schöler zeigen will. Auf kreative und lockere Weise animiert die Glucksministerin zum Nachdenken und Mitmachen: Was zählt wirklich? Was macht mich glücklich? Was kann man tun und verändern? Das habe positive Auswirkungen auf das persönliche, geschäftliche und gesellschaftliche Wohlbefinden.