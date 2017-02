Balingen Zahlenspiele und der sechste Sinn

Balingen. Der kleine Saal der Stadthalle ist voll besetzt, der Mentalmagier Andy Häussler betritt die Bühne. Das Publikum – bunt gemischt – will sich die Show des "Enterbrainers" nicht entgehen lassen. Schlag auf Schlag, ohne Tamtam und Firlefanz, hält der Mentalist die Zuschauer mit scheinbaren Beweisen für die Existenz von Telepathie, von Zeitreisen in die Kindheit und sogar für die Vorhersage von Lottozahlen in Atem.

Aprospos Zahlen: Sechs beliebige Besucher haben welche ausgedacht und auf einem Zettel notiert, den Häussler nicht zu sehen kriegt. Fünf Richtige bekommt der studierte Mathematiker auf Anhieb raus, ordnet sie sogar den jeweiligen Gästen richtig zu; und auch die sechste wird von ihm erraten. Das Publikum ist verblüfft ob der telepatischen Fähigkeiten des Vize-Präsidenten des Magischen Zirkels in Deutschland. Lächelnd bittet er das Publikum, ihn nicht nach den aktuellen Lottozahlen zu fragen, "denn ich kann nur in Menschen, nicht in Maschinen lesen", so der sympathische Künstler.

Aufgrund des Kleinen Saales schafft der Künstler einen direkten Kontakt zum Publikum. So wird ein Besucher von Häussler durch Hypnose in seine Kindheit versetzt. Lesedefizite werden deutlich, die nach der Hypnose eindeutig beseitigt sind. Eine Besucherin ist verblüfft, als der Künstler ihr die Rechnung eines Restaurants präsentiert, in dem er vor Wochen genau die Speisefolge gewählt hat, die sie just in dieser Show gewählt hat. Man kann es nicht glauben, dass sich in diesem Augenblick ein angenehmer Geruch von Schweinefilet in Champignonrahmsoße im Saal ausbreitet – Wirklichkeit oder Fiktion, unglaublich und phänomenal!