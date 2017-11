Balingen Zahl der Schüler an Kreisschulen sinkt weiter

Einen leichten Rückgang um sieben auf 77 Schüler gibt es bei den Berufsfachschulen im kaufmännischen Bereich an beiden Standorten. Stabil sind die Schülerzahlen bei den zweijährigen Berufsfachschulen Gesundheit und Pflege. Geplant ist, die bisher drei getrennten Ausbildungsgänge für die Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege bundesweit zusammenzuführen. Die Ausbildung soll in den ersten beiden Jahren gleich sein; im dritten Jahr folgt eine Spezialisierung. Im Zollernalbkreis wollen die Gremien entscheiden, ob und wie diese Zusammenlegung umgesetzt wird.

Durch die verringerte Zahl an Realschulabschlüssen sinkt auch die Schülerzahl in den Berufskollegs. Ein Minus von acht Schülern verzeichnen auch die Fachschulen im gewerblich-technischen Bereich. Bei der Kaufmännischen Schule Albstadt und der Hauswirtschaftlichen Schule in Hechingen zeigt sich ebenfalls ein Rückgang.

Bei den VABO-Klassen (Vorqualifizierung Arbeit – Beruf ohne Deutschkenntnisse) bleibt die Zahl von elf Klassen konstant. Eine Klasse weniger gibt es an der Alice-Salomon-Schule Hechingen, während zu Schuljahresbeginn an der Walther-Groz-Schule Albstadt eine dritte derartige Klasse eröffnet worden ist. An der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Balingen werden jugendliche Flüchtlinge und Migranten in drei Klassen unterrichtet, an der Kaufmännischen Schule in Hechingen in zwei Klassen.

Nahezu identisch mit 168 zu 163 ist die Schülerzahl zu Beginn des Schuljahres. Allerdings schwanken laut Landratsamt während des Schuljahrs die Zahlen in den VABO-Klassen erheblich. 19 sind in den Bildungsgang Ausbildungsvorbereitung dual (AV dual) gewechselt, der ein Plus von 141 zu 130 Schülern verzeichnet. Bei den Teilzeitschülern sind es im Vergleich zum Vorjahr 49 Schüler weniger.

In Trägerschaft des Kreises sind auch die Sonderschulen, die jetzt "Sozialpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt sprachliche und geistige Entwicklung" heißen. Die Weiherschule besuchen 69 Schüler.

An der Sprachheilschule Balingen werden 141 Schüler unterrichtet, an der Rossentalschule Albstadt 53 Schüler in neun Klassen, drei davon an der Grundschule an der Sommerhalde.