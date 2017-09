Balingen Zahl der Briefwähler weiter angestiegen

Wie die Balinger abstimmen, ist auch für andere interessant. So schickt das Meinungsforschungsinstitut Infratest Mitarbeiter in das Wahllokal in der Grundschule Schmiden. Diese ermitteln Prognosen und Wahlverhalten für die ARD. "Die Angaben sind freiwillig und anonym", hält Dietrich fest, was auch für die Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik durch das Statistische Landesamt gelte. Hierfür hat das Institut das Wahllokal in der Schule Weilstetten ausgesucht. Erfasst wird, wie Männer und Frauen verschiedener Altersgruppen gewählt haben. In einer Broschüre versichert Bundeswahlleiter Dieter Sarreither dazu: "Oberster Grundsatz ist die Wahrung des Wahlgeheimnisses."