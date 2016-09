Balingen Zahl der Arbeitslosen geht weiter zurück

Besonders stark ist die Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen zurückgegangen. Im September ist die Zahl der unter 25-jährigen Arbeitslosen um 110 (12,8 Prozent) auf 750 gesunken. Gemessen am Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen dagegen etwas höher. Sie liegt mit 44 Personen mehr um 6,2 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Bei den Arbeitslosen unterscheidet man jene in der Arbeitslosenversicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) III, die in der Regel längstens ein Jahr arbeitslos sind, und die Arbeitslosen in der Grundsicherung nach dem SGB II, die von den Jobcentern betreut werden. Die Verringerung des Arbeitslosenbestandes beruht allein auf dem Rückgang im SGB-III-Bereich um 210 Personen, während die Jobcenter einen Zuwachs um knapp 40 Arbeitslose verzeichneten. Der SGB-III-Anteil liegt im September mit 2790 Personen bei 44,1 Prozent. In der Grundsicherung sind 3540 Menschen arbeitslos gemeldet.

Die Betriebe erteilten dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Balingen und der Jobcenter in den beiden Landkreisen seit Jahresbeginn 6820 Vermittlungsaufträge. Das sind 750 (12,4 Prozent) mehr als im letzten Jahr. Derzeit sind der Agentur 2835 freie Stellen zur Besetzung gemeldet.