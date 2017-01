Balingen Wunsch, Hoffnung: neuer Pfarrer bis Herbst

Eine weitere – buchstäbliche – Baustelle ist neben der vakanten Pfarrerstelle das Pfarrhaus der Stadtkirchengemeinde an der Hermann-Rommel-Straße. Dort ist, wie berichtet, eine umfangreiche Sanierung notwendig.

Eigentümerin des Gebäudes ist das Land Baden-Württemberg; zusammen mit dem Oberkirchenrat und der Stadtkirchengemeinde laufen derzeit die finalen Abstimmungen, was alles gerichtet werden muss und wer das mit welchen Anteilen bezahlt. Er sei zuversichtlich, so Dekan Widmann, dass man diesbezüglich schon bald eine Einigung erreiche, sodass die Arbeiten schnell beginnen können.

Idealerweise, so Widmann, wäre das Pfarrhaus saniert, so dass der neue Pfarrer dort einziehen könnte. Sicher sei das aber nicht, weil die Arbeiten umfassend seien und dementsprechend Zeit dafür benötigt werde. Für diesen Fall müsste eine Zwischenlösung her, sagt Widmann.