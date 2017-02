Balingen Wünsche an den Kandidaten

Laut SPD-Kreisvorsitzende Alexander Maute hat sich gezeigt, dass viele an Martin Schulz als Person interessiert seien, aber auch über seine politischen Aussagen und gesellschaftlichen Ansichten mehr erfahren wollten. Auf einer überdimensionalen hölzernen Postkarte, adressiert an Martin Schulz, notierten viele Balinger ihre Anregungen und Wünsche an Kanzlerkandidaten. Es gab auch ein Martin-Schulz-Quiz, bei dem handsignierte Bücher des Kandidaten zu gewinnen waren. Nach Mautes Ansicht verbinden viele mit Schulz große Hoffnungen auf einen Politikwechsel. Dies belege auch die Zunahme an Parteieintritten im Zollernalbkreis in den zurückliegenden zwei Wochen.

Diese Stimmung freut auch die SPD-Bundestagskandidatin Stella Kirgiane-Efremidis, die ebenfalls Auskunft gab. Sie hofft auf einen guten Listenplatz beim SPD-Landesparteitag am 11. März und auf ein Anhalten der politisch gute Stimmung für die SPD bis zum Wahltag. Denn dann könnte der Traum auf ein Bundestagsmandat erstmalig seit 1994 wieder in Erfüllung gehen. 2013 fehlten ihr 0,8 Prozent für den Einzug in den Bundestag.

Die hölzerne Tafel wandert nun weiter im Zollernalbkreis, zunächst nach Albstadt, ehe sie in digitaler Form die Reise zu Martin Schulz nach Berlin antritt. Alexander Maute versichert: "Wir arbeiten daran, Martin Schulz in den Zollernalbkreis zu holen."