Balingen Wohltat ohne viel technischen Schnickschnack

Seit Jahren gibt die Band in der Adventszeit immer ein Konzert für einen guten Zweck. In diesem Jahr findet die Veranstaltung an der Alten Tanke in Engstlatt statt – ganz winterlich, im Freien, mit internationalem Repertoire, Glühwein und Würstle vom Grill. "Caro & friends", das sind Sängerin Carolin Krauter, Markus Wochner (Piano und Gesang), Thomas Linke (Gitarre und Gesang), Johannes Sichler (Bass) und Adrian Dreher (Cajon-Set) – allesamt aus dem Zollernalbkreis. Begleitet werden sie bei diesem Konzert von den Gastmusikern Andy Ritter von der Band Contracrash und Alex Klotz von "Frantic".

Die sieben Musiker stehen für handgemachte, ehrliche Musik, die ohne viel technischen Schnickschnack auskommt. Und für das diesjährige Konzert haben sie ein Programm mit internationalen Klassikern zusammengestellt – rund die Hälfte davon passend zur Weihnachtszeit und teilweise auch auf Schwäbisch. Der gesamte Erlös des Konzerts geht an die Stiftung Hilfe für kranke Kinder der Uni-Kinderklinik Tübingen.

Krauter hat vorab selbst die Kinderklinik besucht, die jährlich 12 000 Kinder stationär und 48 000 Kinder ambulant behandelt. In Gesprächen erfuhr sie von den schweren Schicksalen der jungen Patienten und von den Möglichkeiten, diese zumindest etwas zu lindern.