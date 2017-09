Balingen Wo Kandidaten und Parteien am Sonntag feiern

Zollernalbkreis. Wie schneiden die Parteien im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen ab, welche Ergebnisse holen die Direktkandidaten? Die großen Parteien verfolgen all das im Rahmen von Wahlpartys.

Die CDU um Kandidat Thomas Bareiß kommt am morgigen Sonntag, 24. September, ab 17.30 Uhr in den "Lammstuben" in Meßstetten-Hartheim zusammen. Die SPD mit Stella Kirgiane Efremidou verfolgt die Bekanntgabe der ersten Ergebnisse von 17.30 Uhr an im Brauhaus Zollernalb in Ebingen. Die FDP mit Dirk Mrotzeck trifft sich bereits ab 17 Uhr, und zwar in der Balinger Stadthalle. Die Grünen mit Kandidat Erwin Feucht kommen ebenfalls in Ebingen, im Kunstwerkhaus, von 17.30 Uhr an zusammen. Die AfD mit Hans-Peter Hörner wird den voraussichtlichen Einzug in den Bundestag ab 17.30 Uhr in "Dianas Hendl-Alb" in Burladingen feiern. Die Linken mit Claudio Wellington verzichten auf eine eigene Party im Wahlkreis; gefeiert wird zusammen mit den Genossen des Nachbarwahlkreises in Tübingen.

Wer sich am Wahlabend nach Schließung der Wahllokale speziell über das vorläufige Wahlergebnis im Wahlkreis 295 Zollernalb-Sigmaringen informieren möchte, kann auf der Internetseite des Landratsamts Zollernalbkreis unter www.zollernalbkreis. de/bundestagswahl2017 den aktuellen Ergebnisdienst mitverfolgen: Dort werden die Ergebnisse der Gemeinden aus dem Wahlkreis veröffentlicht.