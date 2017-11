Balingen Witzemann genießt ihr neues Leben

Balingen (mai). Bewegendes Adieu: 46 Jahre nach ihrem Einritt in die Dienste der Balinger Stadtverwaltung ist Brigitte Witzemann am Dienstagabend im Rahmen der Gemeinderatssitzung offiziell verabschiedet worden. Für ihren steten Einsatz, zuletzt als Leiterin des Ordnungsamts, dankte Oberbürgermeister Helmut Reitemann und hob dabei besonders hervor, dass Witzemann in den Reihen der Kollegen aufgrund ihrer menschlichen und kooperativen Art allseits geschätzt worden sei.