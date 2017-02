Balingen Wird Hölderle Bauschutt-Deponie?

Balingen. Dass der Betrieb der derzeitigen Erddeponie an den Landkreis zurückübertragen werden soll, hat der Balinger Gemeinderat am Dienstag beschlossen. Damit hat das Gremium einen Beschluss vom Juli 2015 revidiert: Damals war entschieden worden, dass die Deponie weiterhin durch die Stadt Balingen betrieben werden solle.

Seitdem hat sich indes kreisweit die Frage der Zukunft der Erddeponien in fast allen Betreibergemeinden zugespitzt – Ursache sind die verschärften Annahmebedingungen, damit einhergehende organisatorische Schwierigkeiten sowie, besonders auch in Balingen, zurückgehende Anliefermengen. All das macht den Betrieb von Erddeponien auf Dauer zu einem reinen Zuschussgeschäft.

Daraus will die Stadt Balingen mit der Rückübertragung des Betriebs der Erddeponie Hölderle an den Landkreis aussteigen. Für die Rückübertragung stellt sie einige Bedingungen, über die nun in den Verhandlungen zwischen der Stadt- und der Landkreisverwaltung hart gerungen werden dürfte. Vereinfacht ausgedrückt will die Stadt Eigentümerin des Geländes bleiben, allerdings soll der Landkreis nach Meinung der Stadt Balingen Hölderle so, wie es ist, weiterführen – ausdrücklich als Erddeponie für sogenanntes DK-0-Material, beispielsweise unbelasteten Bauschutt und Boden, sowie mit einem öffentlichen Grünmüll-Zwischenlagerplatz. Zudem wird eine Begrenzung der Anlieferungen auf 150 000 Tonnen pro Jahr gefordert, was dem Durchschnitt der vergangenen Jahre entspricht. Innerhalb des Hölderle-Areals will die Stadt Balingen für ihre eigenen Zwecke auf einer Teilfläche ein Zwischenlager zur Beprobung von Bodenaushub sowie einen städtischen Grünmüll-Zwischenlagerplatz des Bauhofs selbst betreiben. Fraglich ist nun, ob sich der Landkreis auf diese Bedingungen einlässt.