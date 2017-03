Balingen "Wir wissen nun, was wir pflegen müssen"

Die Erfassung hatte das Stuttgarter Ingenieurbüro Klinger und Partner übernommen, und zwar von Herbst 2014 bis zum Frühjahr 2015. 253 Kilometer hätten die Mitarbeiter erfasst und die Straßen in fünf Schadensklassen eingeteilt, teilte Andreas Maier vom Ingenieurbüro mit. Für Straßen in einem sehr schlechten Zustand (Schadensklasse fünf) wurde ein Investitionsbedarf von 320 000 Euro ermittelt, für Straßen in einem schlechten Zustand (Schadensklasse vier) ein Betrag von 39 Millionen Euro. Wobei das Ingenieurbüro und das Tiefbauamt überein gekommen seien, dass Straßen der Schadensklasse vier, bei denen ein hohes Verkehrsaufkommen registriert worden sei, zuerst saniert werden sollten, danach die Straßen mit einem niedrigen Verkehrsaufkommen. Erstere in ein, zwei Jahren, letztere in den nächsten zehn Jahren.

Laut Maier seien die Straßen der Schadensklasse fünf sofort anzugehen, weil ansonsten Verkehrsbeeinträchtigungen nicht mehr auszuschließen seien. "Dann müssten Warnschilder aufgestellt werden." Die Entwicklung der Straßen der Schadensklasse drei – mittelmäßiger Zustand – sei "im Auge zu behalten", so Maier weiter.

"Wir wissen nun, was wir pflegen müssen. Und wir wissen, dass wir mehr Geld in die Hand nehmen müssen", hielt Ulrich Teufel (SPD) fest. Er empfahl, nicht mehr länger zu warten und die Aufgaben anzugehen.