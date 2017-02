Balingen "Wir schämen uns, es macht uns betroffen"

Chris Mehl, der beim DRK Zollernalb arbeitet, weiß von einem Angriff in diesem Winter auf einen internationalen Rotkreuz-Konvoi: "Es ging um eine Futterlieferung für die Tiere in einer eingeschneiten Gemeinde. Sechs Kollegen wurden getötet, zwei werden vermisst." So viel zum Thema Sicherheit: "Wenn keine humanitäre Hilfe verteilt werden kann, ist die Sicherheitslage sehr schlecht."

Ob die Tatsache, dass die "Geberländer" Afghanistan bis 2020 Unterstützung in Milliardenhöhe zugesichert haben unter der Bedingung, dass die Menschenrechte geachtet und die Korruption bekämpft wird, in direktem Zusammenhang mit den vermehrten Abschiebungen dorthin stehen? Man habe sich darauf geeinigt, auch ohne Papiere Abschiebungen zu ermöglichen, und in Kabul sei extra für die Abgeschobenen aus den EU-Ländern ein eigenes Terminal eingerichtet worden. Schleswig-Holstein, Bremen und Berlin hätten mittlerweile die Abschiebungen ausgesetzt – warum dann ausgerechnet in dem grün regierten Baden-Württemberg?

Aber es gehe hier nicht darum, wütend zu werden. Vielmehr gehe es darum, den politischen Vertretern klar zu machen, "dass sie Menschenrechte ignorieren". Es gehe um die lokalen Belange, auch wenn es im Zollernalbkreis nur wenige Flüchtlinge aus Afghanistan gebe.

Was bei diesen Afghanistan-Abschiebungen dahintersteckt? War es Freiburg?, vermutet eine Teilnehmerin. Sie selbst kenne keine Flüchtlinge aus Afghanistan, schon gar keine, die abgeschoben werden sollen. Aber dass es überhaupt Abschiebungen dorthin gebe, sei "beschämend für unsere Gesellschaft, und es macht betroffen". In Baden-Württemberg gebe es eben zu wenig Widerstand.

Gibt es überhaupt abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan im Zollernalbkreis? Den Anwesenden sind keine bekannt. Und die, die auf ihren Bescheid warten würden, hätten wohl Angst, etwas zu sagen, weil sie hofften, doch noch anerkannt zu werden.

Brainstorming mit einer Handvoll Mitstreiter: Was ist der nächste Schritt? Ein Musterbrief, den möglichst viele Unterzeichner an ihre Abgeordneten und Lokalpolitiker schicken? An den Ministerpräsidenten? Und wen genau könnte man mit ins Boot holen? Die Wohlfahrtsverbände, schlägt Phillip Neurath vor. Amnesty International, sagt Hedi Abel, und das Friedensnetzwerk, die Arbeitskreise Asyl, Attac, vielleicht die Kreisräte, kurz "Jeder, den man bewegen kann, mitzumachen".

Zunächst sollen Kontakte geknüpft werden, man will vorfühlen, ob Interesse besteht. Zu einem nächsten Treffen könnten vielleicht mehr Teilnehmer kommen. Vielleicht von der Kreis-SPD, den Gewerkschaften, vielleicht auch von den Grünen. Erwin Feucht habe er eingeladen, sagt Neurath, aber der grüne Bundestagskandidat habe sich entschuldigt. Beim nächsten Treffen wolle er auf jeden Fall mit dabei sein.