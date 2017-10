Balingen "Wir müssen schätzen, was wir haben"

Ihr Thema: "Auf das Team kommt es an." In ihrem emotionalen und unterhaltsamen Vortrag holte sie weit aus, erzählte von Kindheit und Jugend, davon, wie sie als Jüngste in der Familie "immer hinterhergedackelt" war, von ihrem Vater, der Leistungsschwimmer war und sie, als sie drei war, ins Wasser schubste nach dem Motto: "Entweder du schwimmst jetzt oder du hast ein Problem." Sie schwamm, hatte noch dazu Talent, und ihr Vater stand ihr Leben lang hinter ihr.

Wenn sie von ihrem Bruder spricht, der in jungen Jahren schwer erkrankte und auf ein Spenderherz wartete, oder vom Tod ihrer Mutter, kämpft sie mit den Tränen. Wenn sie von Fremden spricht, die sich neugierig nach ihrer Behinderung erkundigen, wird sie wütend. Aber wenn sie von ihrem Motorradunfall auf Kos erzählt, bei dem so ziemlich alles schiefgelaufen war was hatte schieflaufen können, bleibt sie sachlich. "Behinderung war genau das, was ich mir für mein Leben nicht gewünscht hatte", sagt sie. Und beschreibt, wie sie nach und nach ins Leben "zurückgeschwommen" ist, nachdem sie in der Reha gelernt hatte, dass andere viel schlimmer dran waren als sie. Dort hat sie auch gelernt, dass man schätzen muss, was man hat.

Zuweilen scheint sie mit ihrer Behinderung zu kokettieren: "Seh ich so schlimm aus?", fragt sie, "seh ich bemitleidenswert aus?" Einen Antrieb brauche man, und wenn man den nicht habe, brauche man Hilfe – aus dem Team, aus der Mannschaft. Behinderung? "Auch ein Behinderter hat Stolz, Wünsche, spürt Traurigkeit genau wie Sie. Alle haben wir unsere Probleme." Teamarbeit bedeute nicht, dass alle gleich denken und handeln. Es bedeute, "unterm Strich am selben Punkt anzukommen". Im Leben brauche man stets jemanden, der einem sagt: "Es geht weiter." Wichtiger Tipp: "Lachen hilft."