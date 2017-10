Balingen "Wir leben die Grundwerte des Humanismus"

Nach der Begrüßung durch Edelerz Werner Alle hielt Bürgermeister Reinhold Schäfer fest: "In den vergangenen zehn Jahren ist es der Loge gelungen, sich in Balingen und in der Region zu etablieren. Mit ihrer humanistischen Grundeinstellung leistet sie einen wichtigen Beitrag für die Gemeinschaft." Er sprach den Wunsch aus, dass der Orden seine Ziele transparent und öffentlich darstelle, so dass insbesondere Vorurteile ausgeräumt werden könnten. Es handle sich nämlich um keinen Geheimbund, sondern um eine Bruderschaft, die über ihr humanitäres Netzwerk wertvolle Arbeit für die Gesellschaft leiste.

Der Vize-Präsident des Druiden-Ordens, Reiner Kurz, zeigte die lange Geschichte des Ordens auf, der 1781 in England und 1871 in Berlin gegründet worden war und aus 60 Logen, dem Präsidium und sechs Großlogen bestehe. Es gebe Männer- und Frauenlogen, die erste deutsche Frauenloge wurde in Balingen gegründet.

"Logen bringen sich in das gesellschaftliche Leben ein, pflegen ein menschliches Miteinander und unterstützen soziale und kulturelle Einrichtungen und Initiativen", beschrieb Kurz das Wirken der Druiden. Logen seien ein Teil abendländischer Kultur, ihre Grundwerte seien Fairness, Toleranz, Respekt und Hilfsbereitschaft. "Wir leben die Grundwerte des Humanismus", so Kurz abschließend.