Bereits 1919 hat die Männerriege der TSG Balingen erstmals eine Winterwanderung zur Lochenhütte unternommen. Während früher noch jeder sein Vesper und Getränk mitnahm, so wird heute schon vorab das vorbereitete Essen zur Lochenhütte gebracht. Auch 2017 wurde an diese Tradition angeknüpft – und wieder war eine stattliche Zahl Männer unterwegs, um bei Schlachtplatte und Most zu feiern. Nach dem letzten Lied ging es wieder bergab bis nach Balingen. Foto: TSG