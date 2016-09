Balingen Wintervarieté, Kabarett und Opern

Balingen. "Den Kalender wollte ich natürlich nicht gänzlich verändern", sagt Matthias Klein, Geschäftsführer der Stadthalle in Balingen. "Aber ich habe ein paar Impulse gegeben und wollte den Schwerpunkt dieses Mal auf Tanz legen." Klein, der zum ersten Mal an dem Kulturkalender mitgearbeitet hat, erhofft sich dadurch, ein junges und anderes Publikum anzuziehen. "Wir haben ein gutes Kinder-Proramm und Menschen, die sich eher für das klassische Programm interessieren", sagt er. "Nur bei den 20- bis 40-Jährigen ist es immer etwas schwieriger."

Mit dem Handlungsballett Momo von der Delattre Dance Company am 4. Dezember, der musikalisch-poetischen Show von "Sonics" am 11. Dezember sowie "Rock the Ballet" von Rasta Thomas am 15. Januar verdienten drei Produktionen eine besondere Aufmerksamkeit. "Sonics zum Beispiel bieten eine wunderschöne Mischung aus Tanz und Akrobatik", sagt Klein. "Eine fantastische Geschichte, die in einer Art Zirkusperformance aufgeführt wird."

95 Veranstaltungen bietet die Stadthalle ab Oktober an. Interessierte können auch sechs verschiedene Abos abschließen und sich individuell einen Veranstaltungskalender zurechtlegen. Das Abo "Junge Linie" hat laut Klein derzeit bereits 200 Abonnenten. "Das ist genauso stark wie unser ›Theater-Abo‹". Der Geschäftsführer hofft, dass das Programm noch mehr junge Menschen anzieht.