Balingen Winter war schneearm und zu trocken

Alle Monate waren zu trocken, weshalb auch Schnee Mangelware war. Im Durchschnitt aus 30 Jahren betrug die Temperatur im Zollernalbkreis in den drei Wintermonaten 0,7 Grad Celcius, es kamen 61 Zentimeter Neuschnee zusammen und an 31 Tagen gab es eine geschlossene Schneedecke.

In diesem Winter war es dagegen mit 0,8 Grad ein bisschen wärmer, Neuschnee gab es nur 28 Zentimeter, und Schnee lag auf Stationshöhe nur an 28 Tagen. Sorgen bereitet insbesondere der fehlende Niederschlag: Hier stehen 62,3 Liter pro Quadratmeter in den vergangenen drei Monaten 158,4 Litern im Durchschnitt gegenüber. Dies erklärt das Absinken des Grundwasserspiegels.

Der Februar trug quasi nichts zur "kalten Jahreszeit" bei. Die Durchschnittstemperatur in Balingen lag im Februar bei 0,8 Grad, es fielen 46 Liter Niederschlag und die Sonne schien 98,6 Stunden. In diesem Jahr blieb der Februar mit einer Mitteltemperatur von 4,1 Grad um 3,3 Grad über dem langjährigen Mittel. Auf Stationshöhe gab es nur an einem Tag eine geschlossene Schneedecke, durchschnittlich sind es elf Tage.