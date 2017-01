Balingen Willy Herter übergibt Vorsitz an Sascha Laubengeiger

Unter der Leitung von Isabelle Eppler eröffnete die Jugendkapelle die Hauptversammlung. Zentrales Thema war der Wechsel in der Vereinsspitze. Bereits vor zwei Jahren hatte Herter die Mitglieder aufgefordert, einen Nachfolger für ihn zu suchen. Mit Sascha Laubengeiger wurde ein junger Musiker zum Nachfolger gewählt.

Oberbürgermeister Helmut Reitemann, Ortsvorsteher Hans Uhl und Joachim Dietrich vom Blasmusikkreisverband würdigten das Engagement von Herter, der mit viel Herzblut den Musikverein über drei Jahrzehnte auf Wachstumskurs gehalten habe. Nach seiner Abschiedsrede wurde er mit großem Applaus bedacht. Er wird weiterhin im Orchester mitspielen und damit 2018 sein 50. Jahr als Aktiver feiern. Auch wird er die Mitgliederverwaltung des Vereines betreuen und als Schaffer zur Verfügung stehen.

OB Reitemann bedankte sich für die hervorragende Zusammenarbeit mit Herter. Es gebe nur wenige Vereine mit so viel Kontinuität in der Führung. In seiner Funktion als Ortsvorsteher, Vorsitzender des TSV Frommern und als Ehrenmitglied des Musikvereins betonte Uhl, Herter habe dem Musikverein das Gesicht gegeben und auch für die Gemeinschaft der Frommerner Vereine als Motor unermüdlich geschafft.