Balingen Will verteidigt Titel

Die Balinger Tipp-Kick-Profis haben mit der Bestenehrung das alte Jahr abgeschlossen. Im Gesamtfeld verteidigte Thomas Will den Spitzenplatz von 2015. In 292 absolvierten Spielen erzielte Will 1262 Tore und musste 964 Gegentreffer hinnehmen. Im Wertungsjahr 2016 nahmen insgesamt 22 aktive Spieler an der Club-Jahresmeisterschaft teil.

Vizemeister wurde der aus Sigmaringen stammende Frank Sauter. Sauter hatte zwar vier Partien weniger auf seinem Konto, aber trotzdem 39 Tore mehr geschossen als Will. Allerdings hatte er über das ganze Jahr verteilt 138 Treffer mehr als Will hinnehmen müssen.

Unter den acht Jugendspielern, die 2016 am Trainingsbetrieb teilgenommen hatten sicherte sich Dawood Malik die Krone des Jahresbesten. Im Gesamtfeld war Malik ebenfalls der beste Jugendliche und belegte Rang fünf.