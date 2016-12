Balingen Wildes Spektakel vor Bergpanorama

Balingen. Vor einigen Jahren schon hat Wolfgang Ambros, einer der Schöpfer von "Der Watzmann ruft", es angedroht: Bald schon soll Schluss sein mit dem Kultstück. Jetzt, rund 34 Jahre nach der Erstaufführung, soll es für das Ensemble rund um Ambros und Joesi Prokopetz, Christoph Fälbl und Klaus Eberhartinger wirklich nicht mehr "aufi" gehen auf die Watzmann-Bühne.

Tatsächlich kommen sie nicht mehr ganz so frisch daher in Balingen. Ambros, der "Bursche" aus dem Alpenland, geht in Folge einer OP gebückt, sein Gesicht ist von Falten gezeichnet. Trotzdem rockt er ab mit seinen Kumpanen. Umringt von Fliegenpilz, Hirsch und anderer Figuren der Watzmann-Welt gibt die Band am Fuße des Berges alles. Es ist ein wildes Spektakel, das die Darsteller da – nach einem noch recht müden Anfang – bieten.

Die Story der Darbietung, die ein bisschen Konzert, ein bisschen Musical und ein bisschen Mundart-Theater ist? Es gibt eine. Nachvollziehen aber lässt sie sich auf Anhieb nicht. Außer natürlich, man ist einer der Zuschauer in der Halle, die sich "Der Watzmann ruft" schon zum x-ten Mal anschauen.