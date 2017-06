Balingen "Wilde Maus" und "Avenger Royal"

Noch bis Montag gibt es jeden Tag Party. Nach der SWR3-Party mit DJ Royal und der Band Grumis am Donnerstag sorgen am Freitag und am Samstag die "Lollies" im Festzelt für Unterhaltung. Am Sonntag kommen die Freunde der Blasmusik auf ihre Kosten: Bei einem Mini-Festival, moderiert von Hansy Vogt, stehen fünf Blaskapellen auf der Bühne.

Der Montag ist schließlich "Spartag" für die ganze Familie – mit ermäßigten Preisen, Gratis-Kinderschminken, Live-Musik mit den "Members". Zum Abschluss wird ab 22 Uhr ein Brillant-Feuerwerk gezündet.