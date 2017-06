Balingen "WildBlind"-Kids nicht zu bremsen

Balingen-Weilstetten. Die inklusive Sportfreizeit tauchte mit der Streichener DLRG unter Leitung von Nicole Haigis ein ins kühle Nass. 20 Kinder aus dem Raum Stuttgart haben einen Tag lang das Weilstetter Lochenbad geentert. Sie waren Teilnehmer von "WildBlind".

Das ist, wie Initiator Jürgen Wagner erklärt, eine inklusive Sportfreizeit, bei der sehende, sehbehinderte und blinde Kinder gemeinsam verschiedene Sportarten ausprobieren können. Die Kinder sind zwischen acht und zwölf Jahre alt und haben bereits gemeinsam Fußball gespielt, sind geklettert oder haben sich in der Selbstverteidigung ausprobiert. "In diesem Jahr wollten wir das Schwimmen etwas professioneller angehen und nicht nur im Wasser planschen", so Wagner. Daher die Idee, bei der DLRG anzufragen.

Das Team der Streichener DLRG um Roland Undesser war sofort begeistert von der Idee und stellte ein spannendes und anspruchsvolles Programm für die Nachwuchsschwimmer zusammen. Geleitet hat den Tag Nicole Haigis.