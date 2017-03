Die beiden Jahrgänge 1952 und 1953 wurden am 12. März 1967 in Weilstetten konfirmiert – "25 Töchter und 13 Söhne", so steht es im Kirchenbuch nachzulesen. Auf den Tag 50 Jahre später haben sie Goldene Konfirmation gefeiert. Pfarrer Dirk Hahn erinnerte in einem feierlichen Gottesdienst an die damalige Zeit. Beim gemeinsamen Mittagessen und angeregten Gesprächen wurden viele Erinnerungen an die Kinder- und Jugendzeit wachgerufen. Nach einem Spaziergang bei sonnigem Wetter und Kaffeetrinken ließ man den Festtag ausklingen. Foto: Siegel-Klausnitzer